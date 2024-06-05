جون أفريك: "رجل الظل" يُصالح بين تشاد وأفريقيا الوسطى

أعادت جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد فتح الحدود بينهما، بعد عشر سنوات من القطيعة، بجهود من "رجل الظل" في أفريقيا الوسطى ساني يالو، ومع دور روسي في الكواليس، وفق ما ذكره تقرير لمجلة "جون أفريك".

وقالت المجلة، إن البلدين احتفلا أخيرا بإعادة فتح الحدود بينهما وأصبح التقارب ممكنا بفضل جهود يالو وأيضا بدفع من الروس، حلفاء النظام في بانغي.

مؤشرات تقارب

وأشار التقرير إلى علامات التقارب بين البلدين الجاريْن، حيث حضر وفد كبير من جمهورية أفريقيا الوسطى بقيادة الرئيس فاوستين آركانج تواديرا، يوم 23 مايو الماضي في نجامينا، خلال حفل أداء اليمين للرئيس التشادي المنتخب حديثاً، محمد إدريس ديبي، وفي اليوم السابق، أقيم حفل في سيدو، وهي بلدة حدودية بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة إعادة فتح الحدود، المغلقة رسميًا منذ عام 2014، بين البلدين.

ويقف وراء هذين الحدثين الكبيرين رجل الأعمال والوزير المستشار لدى رئاسة أفريقيا الوسطى، ساني يالو، الذي أثبت أنه محور التقارب الدبلوماسي بين بانغي ونجامينا، ومن خلال الاستفادة من علاقاته الواسعة وإمكانية الوصول إلى القصر الرئاسي في نجامينا، ظل "رجل الظل" يعمل عدة أشهر لتحقيق الطموحات الدبلوماسية لفاوستين آركانج تواديرا تجاه تشاد.