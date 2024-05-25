هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا (فيديو)

وكتب رئيس الوزراء باشينيان على فيسبوك بعد الهبوط: “أعزائي، كل شيء على ما يرام، بسبب الظروف الجوية السيئة، قامت مروحيتنا بهبوط غير مقرر في وانادزور"، مضيفاً "الآن نواصل الرحلة بالسيارة.أتمنى للجميع يومًا سعيداً".