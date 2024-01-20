أعمال عنف عقب احتجاجات داعمة لغزة في إيطاليا (صور)
اندلعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة فيتشنزا الإيطالية، السبت؛ بعد احتجاجات داعمة للفلسطينيين والمطالبة بوقف الحرب في غزة.
ووقعت أعمال العنف هذه، بعد مسيرة شارك فيها مئات الأشخاص رفع بعضهم لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا قصف غزة"، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين أطلقوا قنابل دخانية وقنابل مضيئة.
وقال رئيس بلدية فيتشنزا جياكومو بوساماي إنه "لا مبرر" للعنف. وأضاف في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن ذلك يضر أيضًا بالقضايا التي يقولون إنهم يدعمونها"، وتابع: "إنّ التظاهر بعنف من أجل السلام ووقف إطلاق النار يشكل تناقضاً".
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير حماس وتجريد غزة من السلاح في أعقاب هجوم شنته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأدى هجوم حماس إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.
كذلك، احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن ونُقلوا إلى غزّة، وأطلِق سراح زهاء 100 منهم خلال هدنة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزّة، ويُعتقد أنّ 27 منهم لقوا حتفهم.