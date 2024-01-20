أعمال عنف عقب احتجاجات داعمة لغزة في إيطاليا (صور)

اندلعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة فيتشنزا الإيطالية، السبت؛ بعد احتجاجات داعمة للفلسطينيين والمطالبة بوقف الحرب في غزة.

ووقعت أعمال العنف هذه، بعد مسيرة شارك فيها مئات الأشخاص رفع بعضهم لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا قصف غزة"، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين أطلقوا قنابل دخانية وقنابل مضيئة.