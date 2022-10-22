وسط انتقادات لسياسات ماكرون.. طوابير تتهافت على الطعام المجاني في جامعة فرنسية

تصاعد الجدل في فرنسا، اليوم الجمعة، بعد نشر مقاطع فيديو أظهرت طلبة وهم ينتظرون في طوابير من أجل الحصول على وجبة غداء مجانية في مدينة "رين"، ما قاد إلى موجة غضب ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياساته العامة والاقتصادية.

وقال الناشط ماتياس لو تروبيكو: "شهدت جامعة رين الثانية طوابير لعدة ساعات من أجل الحصول على الطعام المجاني".

وأوضح لوتروبيكو، في تغريدة له عبر "تويتر"، أن "الطلبة جائعون، اليوم، إلى متى سنستمر في قبول هذا؟"، في إشارة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.