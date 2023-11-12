تقرير: على إسرائيل تعلم الدروس من حروب أمريكا في العراق وأفغانستان

ونقل الموقع عن رافيل كوهين، مدير برنامج الاستراتيجية والعقيدة في مشروع "راند RAND" قوله إن "نقطة الضعف التي كانت تتسم بها العملية الأمريكية في كل من أفغانستان والعراق هي أنه وعلى الرغم من امتلاك الولايات المتحدة لخطة للغزو تعمل بطريقة أو بأخرى بسلاسة معقولة، لكننا واجهنا العديد من المشاكل في مرحلة ما بعد الغزو وأعتقد أن لدى الإسرائيليين مشكلة مماثلة هنا".

وأشار إلى أن "إسرائيل تواجه العديد من الاحتمالات طويلة الأمد لإنهاء حماس بشكل دائم، مضيفًا: "حتى لو نجحت إسرائيل في القيام بذلك، فقد فشل قادتها في توضيح من سيحل محلها ولماذا يمثل ذلك مستقبلاً أفضل بالنسبة للفلسطينيين في غزة".

ونقل موقع "إنسايدر" عن خبراء في الاستراتيجية العسكرية قولهم إن تلك أسئلة حاسمة ستحدد نجاح حرب إسرائيل على غزة من عدمه.

كما نقل عن العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي بيتر منصور، وهو أحد قدامى المحاربين في العراق والخبير الاستراتيجي في مكافحة التمرد قوله إن "الدروس المستفادة الأكثر أهمية من أحداث 11 سبتمبر والحروب التي تلتها هي دروس سياسية تتعلق بمن سيوفر الأمن في غزة بمجرد انتهاء القتال؛، فبدون الأمن لن يدوم أي شيء آخر".

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل وفي حربها المتواصلة على غزة ضربت المساجد ومزقت الطرقات وحولت مراكز اللاجئين إلى أنقاض فيما يكافح المدنيون للعثور على ما يكفي من المياه بينما تظل المستشفيات مظلمة.

وتابع قائلا: "قوات الدفاع الإسرائيلية تقوم بضرب ما تقول إنها أهداف عسكرية في هذه المناطق المدنية، وغالباً باستخدام القوة المفرطة التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين ونفذت القوات الجوية الإسرائيلية عمليات قصف متواصلة ضد القطاع بينما تسعى القوات البرية لتطهير أكبر مدينة في غزة من كل مقاتل من حماس".

ويقول تقرير الموقع: "المسؤولون العسكريون الإسرائيليون يؤكدون أن هدفهم هو التدمير الكامل لحماس لكن الأمر الأقل وضوحا هنا هو من سيقود غزة بعد هذه العملية".

وأشار الموقع إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإثنين الماضي والتي قال فيها إن "إسرائيل ستتحمل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة (في القطاع)؛ لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحملها".

وأضاف موقع إنسايدر: "لم يخبر أحد من الوزراء الإسرائيليين الصحفيين إلا في نهاية الأسبوع الماضي أن هناك الكثير من الأفكار المطروحة حول ما سيأتي بعد حماس".

ويشير مستشارو نتنياهو إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة على الأقل حتى يتم نزع سلاحها، وهي عملية رأى الموقع أنها "على الأرجح ستستغرق أشهراً في أحسن الأحوال، ويمكن أن يواجه خلالها الإسرائيليون تمرداً يدعمه السكان المتطرفون".