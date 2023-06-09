إسبانيا تعلن غرق مهاجرَين أرغمهما قادة قوارب على تكملة الرحلة سباحة
قالت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، إن مهاجرَين اثنين غرقا وثالثًا في حالة حرجة، بعد أن أمرهم أشخاص يقودون قاربين بالسباحة إلى الشاطئ.
وقال المكتب الإقليمي للحكومة المركزية إن قاربين على متنهما 137 مهاجرًا، بينهم 3 أطفال على الأقل، كانا بالقرب من سواحل مدينة ألميريا على البحر المتوسط، صباح اليوم، حين أجبرهم قائدو القاربين على السباحة إلى الشاطئ.
واستقبل الحرس الإسباني معظم المهاجرين على اليابسة، لكن توفي اثنان غرقًا، وعانى ثالث من انخفاض في درجة حرارة الجسم.
ويواصل خفر السواحل تمشيط المنطقة بطائرة هليكوبتر بحثًا عن آخرين ربما يكونون قد غرقوا، ولم يتسنَ بعد معرفة جنسية المهاجرين أو المكان الذي انطلقوا منه.
ووصل ما لا يقل عن 3672 شخصًا إلى إسبانيا القارية وجزر البليار في الشرق، خلال الفترة ما بين أول يناير/ كانون الثاني، و31 مايو/ أيار من هذا العام، وفقًا لإحصائيات الحكومة الإسبانية، بزيادة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
ووصل 8140 مهاجرًا في المجمل عن طريق البحر إلى إسبانيا بما في ذلك جزر الكناري قبالة الساحل الأفريقي، بانخفاض 27 % عن العام 2022.
وقالت جمعية خيرية إسبانية إن 2390 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولة الوصول إلى البلاد في العام 2022.