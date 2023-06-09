إسبانيا تعلن غرق مهاجرَين أرغمهما قادة قوارب على تكملة الرحلة سباحة

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، إن مهاجرَين اثنين غرقا وثالثًا في حالة حرجة، بعد أن أمرهم أشخاص يقودون قاربين بالسباحة إلى الشاطئ.

وقال المكتب الإقليمي للحكومة المركزية إن قاربين على متنهما 137 مهاجرًا، بينهم 3 أطفال على الأقل، كانا بالقرب من سواحل مدينة ألميريا على البحر المتوسط، ​​صباح اليوم، حين أجبرهم قائدو القاربين على السباحة إلى الشاطئ.

واستقبل الحرس الإسباني معظم المهاجرين على اليابسة، لكن توفي اثنان غرقًا، وعانى ثالث من انخفاض في درجة حرارة الجسم.

ويواصل خفر السواحل تمشيط المنطقة بطائرة هليكوبتر بحثًا عن آخرين ربما يكونون قد غرقوا، ولم يتسنَ بعد معرفة جنسية المهاجرين أو المكان الذي انطلقوا منه.