بعد صعود اليمين المتطرف.. كيف تبدو خارطة البرلمان الأوروبي الجديد؟ (انفوغراف)

أفرزت نتائج الانتخابات الأوروبية مشهدا جديدا في البرلمان الأوروبي، مع صعود لافت لليمين المتطرف، ولكن دون مساس بالتكتل الثلاثي التقليدي الذي يسيطر على البرلمان منذ سنوات.

واحتفظ تكتل حزب الشعب الأوروبي (يمين) والاشتراكيون والديمقراطيون و"تجديد أوروبا" (وسطيون وليبراليون) بالأغلبية في البرلمان الأوروبي، رغم التقدم الكبير لقوى اليمين المتطرف.

وحافظ حزب الشعب الأوروبي على موقعه في صدارة الأحزاب المكونة للبرلمان بـ 181 مقعدا، يليه حزب الاشتراكيين والديمقراطيين بـ 135 مقعدا، و82 مقعدا لـ"تجديد أوروبا"، وتشكل هذه الكتل الثلاث "الائتلاف الأكبر" الذي ستحصل في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي، وتضمن أغلبية داخل البرلمان بسيطرتها على 398 مقعدا من أصل 720.

ورغم هذه الأغلبية فقد شهدت هذه الأحزاب تراجعا طفيفا قياسا بما كانت عليه في البرلمان المنتهية ولايته، على الرغم من فوز كتلة حزب الشعب الأوروبي، حزب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعدد إضافي قليل من المقاعد.