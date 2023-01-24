إسرائيل.. عمال التكنولوجيا المتطورة يحتجون على تعديل النظام القضائي

ودعت مائة شركة تكنولوجيا موظفيها إلى إضراب لمدة ساعة واحدة بين الساعة 11,00 صباحًا وحتى الظهر (9,00 حتى 10,00 صباحًا بتوقيت غرينتش).

وتعتبر إسرائيل التي تقدم نفسها على أنها "دولة ناشئة" مركزًا عالميًا للابتكار في التقنيات المتطورة، ولديها أرض خصبة لشركات نشطة للغاية في قطاعات الدفاع السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة المراقبة.

ويحتل قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يوظف أكثر من 10% من القوى العاملة في إسرائيل قلب النمو الاقتصادي لهذا البلد، حيث يشكل التوظيف الكامل قاعدة منذ سنوات عدة.

ومثّلت التقنيات المتطورة 54% من صادرات إسرائيل عام 2021 أي 67 مليار دولار، وفقًا لهيئة الابتكار الإسرائيلية.