قتيل وجرحى إثر "هجوم أوكراني واسع" على سيفاستوبول في القرم

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف أن شخصاً قُتل، وأصيب 4 آخرون إثر "هجوم صاروخي واسع النطاق" شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة.

وأوضح رازفوزاييف عبر تطبيق "تلغرام" أن شظية صاروخية سقطت على منزل في يالطا، ما أدى إلى وفاة أحد سكان سيفاستوبول".

وأشار الحاكم إلى إصابة 4 أشخاص نتيجة الهجوم، قائلًا إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في سيفاستوبول، مساء أمس السبت، وإنه تم إسقاط أكثر من 10 صواريخ، وسقطت الشظايا في مناطق متفرقة من المدينة. حسبما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت إدارة النقل في المنطقة، إنه تم تعليق حركة النقل البحري والبري بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم لعدة ساعات. وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. حسب "رويترز"