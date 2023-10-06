تقرير صادم عن نزوح الأطفال بسبب الكوارث الطبيعية

وقالت لورا هيلي، إحدى معدي التقرير: "هذا يعادل حوالي 20 ألف عملية نزوح للأطفال يوميًّا".

وأشارت إلى أن هؤلاء الأطفال يتعرضون لمخاطر متعددة، بدءًا من انفصالهم عن أسرهم وصولًا إلى تعرضهم لشبكات الاتجار بالأطفال.

يشار إلى أن هذه الأرقام تشمل عمليات نزوح الأطفال رسميًّا فقط، ولا تعكس عدد الأطفال الذين نزحوا، حيث يمكن لطفل واحد أن ينزح أكثر من مرة.

وشددت هيلي على أن هذا "الجزء الظاهر من جبل الجليد"، وأن هناك تحديات أكبر تواجه الأطفال والعائلات المتضررة.

ولفت التقرير إلى أن التوقعات تظهر أن فيضانات الأنهار وحدها قد تتسبب في 96 مليون عملية نزوح للأطفال في السنوات الثلاثين المقبلة، بينما قد تتسبب الرياح المصاحبة للأعاصير في 10.3 مليون عملية نزوح.

ودعت منظمة "يونيسف" قادة العالم إلى معالجة هذه القضية في مؤتمر المناخ COP28 الذي سيُعقد في دبي خلال الأسابيع القادمة.

وتعتبر الفلبين والهند والصين، البلدان الأكثر تضررًا بنسبة 23 مليون عملية نزوح للأطفال خلال ست سنوات بسبب عدد سكانهم الكبير وموقعهم الجغرافي.