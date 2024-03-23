10 ملايين دولار مقابل معلومات عنه.. من هو زعيم "داعش خراسان"؟ (صورة)

عقب إعلان تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عن هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو، اتجهت الأنظار إلى زعيم التنظيم الذي سبق أن أعلنت واشنطن مكافأة بـ 10 ملايين دولار، لمن يساعد في الكشف عنه.

فمن هو زعيم تنظيم داعش خراسان؟

في يونيو/ حزيران 2020، عيّنت قيادة تنظيم داعش المدعو شهاب المهاجر، والمعروف أيضًا باسم ثناء الله غفاري، زعيمًا لتنظيم داعش خراسان، وهي منظمة إرهابية أجنبية بموجب تصنيف الولايات المتحدة.

ويصف بيان للتنظيم، زعيم داعش، بأنه "قائد عسكري متمرّس"، وأنه واحد من "الأسود الحضرية" لداعش في كابول، وشارك في عمليات حرب العصابات، والتخطيط لهجمات انتحارية معقّدة.

وُلد "المهاجر" العام 1994 في أفغانستان، وهو المسؤول عن الموافقة على عمليات التنظيم في جميع أنحاء أفغانستان، وتوفير التمويل اللازم لها.

وبحسب تحليل أجرته "بي بي سي نيوز" ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية فإن شهاب المهاجر مواطن عراقي، ويستخدم الاسم المستعار ثناء الله الصادق.