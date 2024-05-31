روسيا تطالب أمريكا بالكشف عن خطط الانتشار النووي في آسيا والمحيط الهادئ

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤولة روسية قولها، إن روسيا طلبت من الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة الكشف عن أي خطط لنشر أسلحة نووية على أراضي دول متحالفة مع واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، اليوم الجمعة، "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الإشارات المتناقضة من حليفتي أمريكا في شمال شرق آسيا، طوكيو وسول، فيما يتعلق بما يسمى التعاون المتزايد مع واشنطن في المجال النووي".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد شدد في وقت سابق على أن بلاده قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي، إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا، بحسب وكالة الإعلام الروسية.