رئيسة الحكومة الفرنسية تستنجد بفقرة دستورية لتمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني

واستقبل نواب بالبرلمان بورن بصيحات استهجان واستهزاء عند وصولها إلى الجمعية الوطنية لتعلن أنها ستستند إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بإقرار إجراء الإصلاح بدون تصويت.

وتم تعليق الجلسة لمدة دقيقتين بعد أن منع نواب يساريون بورن من التحدث. وحمل البعض لافتات كُتب عليها "لا للتمديد إلى 64 عاما".

وعندما استؤنفت الجلسة، بدأت بورن كلمتها التي قاطعتها كثيرا نفس صيحات الاستهجان والهتافات.

وقالت بورن للنواب وهي تشرح سبب استخدامها للمادة 49.3 "لا يمكننا أن نراهن على مستقبل معاشاتنا التقاعدية، هذا الإصلاح ضروري".

وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل. وقالت "اللجوء في اللحظة الأخيرة للمادة 49.3 علامة غير عادية على الضعف... يجب أن ترحل".

وردا على سؤال عن استقالة محتملة في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية، قالت بورن إن كثيرا من العمل لا يزال أمامها مثل "أزمة الطاقة وأزمة المناخ وحرب أوكرانيا المستمرة".

وبينما كانت تتحدث، استمر حوالي سبعة آلاف شخص في احتجاج غير مخطط له ضد الإصلاح حتى حلول الليل بساحة الكونكورد في باريس على الجانب الآخر من نهر السين أمام البرلمان.