مسيّرة تركية ترصد بقعة حرارية خلال بحثها عن طائرة رئيسي (فيديو)

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، عن رئيس الهلال الأحمر في "أذربيجان الشرقية"، قوله إن الطائرة التركية المسيّرة رصدت "بقعة حرارية" في منطقة البحث عن طائرة الرئيس الإيراني.

ونقلت صور المسيّرة التركية "أكينجي" ما يشبه البقعة السوداء الكبيرة، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو، جرى تداوله، قالت السلطات التركية إنه مصدر حراري قد يكون ناجم عن الطائرة المفقودة.

وقال قائد "فيلق عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال أصغر عباس قلي زاده، في تصريح له، إنه تم تحديد "مصدر ساخن".

وأضاف: "على الأرجح هذا المصدر الساخن هو حطام مروحية الرئيس، وتتجه فرقنا نحوه لمزيد من التحقق".

بدوره، ذكر التلفزيون الإيراني إن "إحداثيات الطائرة التركية المسيّرة بشأن العلامة الحرارية المكتشفة تقع في وسط غابة جبلية، على بعد 3 كيلومترات شمال شرق قرية تسمى توال".