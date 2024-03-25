رئيس المجلس العسكري في ميانمار: الانتخابات قد لا تجرى في كامل البلاد

ويواجه الجنرالات، التحدي الأكبر منذ توليهم السلطة للمرة الأولى في المستعمرة البريطانية السابقة عام 1962، مع تحول الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي يقودها الشبان إلى حركة مقاومة مسلحة بعد حملة قمع دامية ضد موجة من الاحتجاجات.

ونقلت الوكالة عن مين أونغ هلاينغ قوله "إذا كانت الدولة في سلام واستقرار، فلدينا خطة لإجراء الانتخابات في الأجزاء المناسبة بقدر ما نستطيع حتى لو لم تجر الانتخابات في أنحاء البلاد وفق ما ينص عليه القانون".

ومدد المجلس العسكري قانون الطوارئ مرارا كل ستة أشهر، بدعوى الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في البلاد وسحق المعارضين الذين يصفهم بالإرهابيين.

وقال معارضون ودول غربية، إن الانتخابات في ميانمار ستكون صورية إذ تم حل أكثر من 40 حزبا منذ الانقلاب.