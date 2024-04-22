رسالة صينية مزدوجة.. "ملتزمون بالحوار ولكن لن نسمح بأن نتعرض للأذى"

وأوضح تشانغ "لقد أظهر الواقع أن من يقومون باستفزازات متعمدة، أو يؤججون التوتر، أو يدعمون طرفا ضد آخر، لتحقيق مكاسب تتسم بالأنانية، لن يؤذوا إلا أنفسهم في نهاية المطاف"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتعد تصريحاته إشارة واضحة إلى التوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي، حيث تخوض مانيلا، الحليفة لواشنطن بموجب معاهدة، مواجهة محفوفة بالمخاطر مع بكين بشأن الممر المائي الاستراتيجي، وهو نقطة يمكن أن تصبح مصدرا لخلافات محتملة قد تشوب العلاقات الأمريكية الصينية.

وأضاف تشانغ أن "اللجوء للسيطرة البحرية والتطويق وحصار الجزر لن يؤدي إلا إلى إغراق العالم في دوامه من الانقسام والاضطراب".

ويتزامن هذا الاجتماع مع التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين، والتي تبدأ اليوم الاثنين خارج المياه الإقليمية الفلبينية للمرة الأولى.