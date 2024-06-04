"نيويورك تايمز": ولاية ترامب الثانية ستكون أكثر "فسادًا وانتقامًا"

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا الادعاء غير صحيح، فالقضية رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، وليس إدارة بايدن.

علاوة على ذلك، أبدى بايدن رفضه التدخل في قرارات وزارة العدل، كما يظهر من خلال المحاكمة الفيدرالية المقبلة لنجله "هانتر بايدن"..

واعتبرت "نيويورك تايمز" توجيه هذه الاتهامات من جانب ترامب بأنها وسيلة للتبرير استباقيا أي إساءة محتملة للسلطة قد يرتكبها في حال عودته إلى البيت الأبيض.

ومن خلال الادعاء بأن إدارة بايدن تستخدم النظام القضائي ضده، يبعث ترامب رسالة حول نيته استخدام وزارة العدل كسلاح سياسي، مثلما استُخدمت ضده، حسب زعمه..

بالإضافة إلى ذلك، تشير مقارنته لنفسه بزعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني إلى استعداده لتبني تكتيكات استبدادية شبيهة بتلك التي يتبناها فلاديمير بوتين.

وفي مقابلة حديثة مع شبكة فوكس نيوز، أشار ترامب ضمنا إلى أن ولايته الثانية ستكون أكثر فسادا وانتقاما من ولايته الأولى. وادعى كذباً أنه لم يدع قط إلى سجن هيلاري كلينتون، وهو ادعاء يتناقض مع تصريحاته وأفعاله العامة السابقة.