سر "انقلاب" الناخبين على الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا

يثير "سقوط" حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات التشريعية الأخيرة بجنوب أفريقيا تساؤلات حول أسباب "العقوبة الانتخابية" التي تلقاها الحزب بعد 3 عقود من الحكم.

ويسلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على أسباب "انقلاب" الناخبين على هذا الحزب التاريخي الذي اتخذ في وقت ما من تخليص شعب جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري ذخرا للحصول على الشعبية التي تمنحه أغلبية مريحة للحكم.

واقع متغير

لكن المعطيات في الواقع تتغير اجتماعيا واقتصاديا، والسجلات الانتخابية تتغير مع صعود أغلبية من الناخبين من الجيل الجديد، جيل ما بعد الفصل العنصري، الذي أصبحت له رؤيته المختلفة في الحكم على أداء الحزب.

وحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات التي جرت يوم 29 مايو الماضي على 41 % من أصوات الناخبين، ليخسر بذلك أغلبيته المطلقة التي تمكنه من الحكم، للمرة الأولى منذ 30 عاما.

ويُنظر إلى النتيجة الأخيرة على نطاق واسع على أنها هزيمة سياسية وتوبيخ من الناخبين مثل عائلة "ماثيفا" التي يبدي أفرادها غضبهم من الحزب الوحيد الذي عرفوه منذ نهاية الفصل العنصري، كما تقول الصحيفة.