جيل بايدن ترفض إخضاع السياسيين فوق الـ75 عاما لاختبار القدرات العقلية

وكانت هايلي (51 عاما) طرحت الشهر الماضي، اسمها على الحلبة كمرشحة رئاسية للجمهوريين، ثم عادت وتصدرت عناوين الصحف بعد أن دعت إلى "اختبارات الكفاءة العقلية" للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

وسيبلغ الرئيس جو بايدن 80 عامًا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فيما يبلغ المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب 76 عامًا.

وكان استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز في أواخر شباط/فبراير، وجد أن 77% من الأمريكيين يفضلون إجراء مثل هذه الاختبارات، حيث يدعم هذه الفكرة 83% من جيل الألفية.

ووجدت الدراسة أيضًا، أن 87 % من الجمهوريين و74 % من المستقلين و67 % من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع يفضلون اختبارات القدرات العقلية.