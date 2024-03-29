روسيا تهاجم مواقع للبنية التحتية في كامينسكي قرب دنيبرو الأوكرانية‎

قال حاكم إقليمي إن القوات الروسية هاجمت مواقع للبنية التحتية، في وقت مبكر اليوم الجمعة، في منطقة كامينسكي بالقرب من مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا.

ولم يوضح المسؤول نوع الهجوم، لكن المعلقين على تطبيق تيليجرام أشاروا إلى استخدام صواريخ ودوي انفجارات في المنطقة، بحسب "رويترز".

وأشار أحد المدونين من خارج كامينسكي، وهي مدينة ساحلية يسكنها أكثر من 200 ألف ولديها محطة للطاقة الكهرومائية عند منبع نهر دنيبرو، إلى وجود حفرة بعمق أربعة أمتار وعرض 10 أمتار في المنطقة.

وذكرت تقارير أخرى أن إمدادات الكهرباء والمياه انقطعت في بعض المناطق.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، مقتل 3 مدنيّين على الأقلّ وإصابة 15 آخرين بجروح في قصف روسي استهدف مناطق في جنوب البلاد وشرقها، بحسب "فرانس برس".

وقالت شرطة خاركيف، شرق البلاد، إن امرأة تبلغ من العمر 57 عاما قُتلت وأصيب زوجها بجروح جرّاء سقوط قذيفة روسية بالقرب من سيارتهما.