نفوذ واسع.. الحرس الثوري ذراع المرشد لصنع القرار في إيران

"لو لم يكن حرس الثورة لما كانت الدولة"... بهذه الكلمات لخّص مرشد الثورة الإيرانية الراحل روح الله الخميني مهمة الحرس الثوري الإيراني ومكانته في هيكلة الدولة منذ تأسيسه في مايو 1979.

لكن الحرس الثوري ليس مجرد ذراع عسكرية يتخذها النظام أداة لحماية مبادئ الثورة الإيرانية وضمان استمرارية الدولة وفقًا لتلك المبادئ، بل هو هيكل تغلغل في كافة مفاصل الدولة وتفاصيلها، وهو جزء من تركيبة إيران العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتُحدّد المادة 150 من الدستور الإيراني لعام 1979 (المعدّل عام 1989) دور الحرس الثوري، وجاء فيها "تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية، التي تأسست في الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة، راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكتسباتها، ويحدد القانون وظائف هذه القوات ونطاق مسؤوليتها بالمقارنة مع وظائف ومسؤوليات القوات المسلحة الأخرى، مع تأكيد التعاون والتنسيق الأخوي فيما بينها".

تحت سلطة المرشد

وتنظيميًّا لا يُعدّ الحرس الثوري جزءًا من القوات المسلحة الإيرانية، وله قيادة مستقلة، ويتلقى أوامره من المرشد الأعلى للجمهورية، ويقدم له تقاريره مباشرة عن نشاطه ومجالات تدخله.

ويتبع الحرس الثوري للمرشد الأعلى الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، ويستخدم سلطته لبسط نفوذه وتعزيز قوة الحرس، وذلك من خلال تعيينه عددًا من عناصره السابقين في مناصب سياسية رفيعة.

ويشغل ضباط الحرس الثوري السابقون مناصب رئيسة في المؤسسة الإيرانية، من الحكومة إلى البرلمان، ومعظم أعضاء حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي هم ضباط سابقون في الحرس الثوري الإيراني.