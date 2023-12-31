البحرية الإسبانية تعثر على 3 مهاجرين فارقوا الحياة وتنقذ آخرين

عُثر على ثلاثة أشخاص مفارقين الحياة في مركب مكتظ بمهاجرين تم إنقاذهم السبت قبالة جزر الكناري، وفق ما أفاد مسؤولون في جهاز الإنقاذ البحري الإسباني.

تمكّن عناصر الإنقاذ من نقل 15 ناجيا من المركب الذي عُثر عليه في وقت متأخر بعد الظهر، على بعد نحو 314 كيلومترا جنوب جزيرة إل هييرو، وفق ما أفاد ناطق باسم أجهزة الطوارئ الإسبانية لفرانس برس.

وتم نقل الناجين الذين كان بعضهم يعاني من الجوع وانخفاض حرارة الجسم على متن مروية إلى إل هييرو.

والجدير ذكره أن جزر الكناري الواقعة قبالة سواحل شمال غرب أفريقيا، تشهد وصول أكبر عدد من المهاجرين منذ العام 2006.

ويخوض معظم المهاجرين غير المسجّلين رحلة محفوفة بالمخاطر من أفريقيا جنوب الصحراء.