كان يلعب قبيل التوقيف.. اعتقال مؤسس FTX يكشف سنوات من تلقي الساسة الأمريكيين رشاوى سرية

صدم الاعتقال المفاجئ لسام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، واشنطن، مما دفع الحزبين الديمقراطي والجمهوري للهرع لحل الأزمة السياسية، التي قد تطال بعضهم نظرًا لكون بانكمان أحد الممولين الرئيسيين لهم في انتخابات 2022.

ومنذ سنوات يعتبر بانكمان من المقربين إلى النخبة السياسية في الولايات المتحدة، حيث حافظ على حضور واضح في قاعات مبنى الكابيتول بفضل تبرعاته السخية للحملات الانتخابية وعلاقاته الوثيقة مع الجهات التنظيمية التي تشرف على شركته.

إلا أنه وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كشف الآن أن المؤسسة التي يديرها بانكمان غارقة في الاضطرابات التي لم تلاحظها واشنطن حتى أشهرت FTX إفلاسها الشهر الماضي.