فرنسا.. وزيرة التعليم تتسبب بأزمات مبكرة لرئيس الحكومة "أتال"

تسببت وزيرة التعليم الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، بأزمات مبكرة لرئيس الحكومة الجديد، جابريال أتال، وانتقادات واسعة من جانب المعلمين بعد تصريحات عن المدارس العامة.

وكان موقع "ميديا بارت" الفرنسي، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، كشف عن نقل وزيرة التعليم لأبنائها من مدرسة حكومية إلى مدارس خاصة وتوجيه انتقادات إلى المدارس الحكومية بخصوص المدرسين والساعات الدراسية؛ وهو ما أثار مطالبات باستقالتها.

ومن المتوقع أن يكمل حوالي 15 وزيرا أو وزير دولة الحكومة الأولى لجابرييل أتال، لكن مستقبل وزيرة التعليم الفرنسية لا يزال غامضًا.

وذكرت صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية، أن الاحتفاظ بوزيرة التعليم والرياضة أميلي أوديا كاستيرا في منصبها يثير تساؤلات على أعلى مستوى في الدولة، حيث تستعد السلطة التنفيذية للتعيين في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بعد تصديق البرلمان ومنح ثقة الحكومة للوزراء، لتشكيل حكومة أتال الثانية.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن وزيرة التعليم والرياضة يطاردها العديد من الأزمات، بينها نقل أبنائها، والكشف عن راتب رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس، وإضراب المعلمين في الأول من فبراير/شباط.