تفاصيل جديدة عن حريق القرم إثر هجوم بمسيرات أوكرانية
اندلع حريق ضخم في منشأة لتخزين النفط بميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، صباح اليوم السبت، إثر هجوم بمسيرات أوكرانية وفقًا لحاكم المدينة الروسي ميخائيل رازفوجاييف.
وكشف رازفوجاييف للصحفيين أن "طائرتين بدون طيار شاركت في الهجوم على مستودع النفط في سيفاستوبول".
وقال إن "الحريق شب في منطقتين مختلفتين، مما يؤكد أن الهجوم تم بمسيرتين".
ونقلت قناة "آر.بي.سي" الأوكرانية عن مسؤول بالمخابرات العسكرية أن "أكثر من عشرة خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول".
ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة، لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي" بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.
وأفادت وسائل إعلام روسية أن مساحة الحريق بلغت ألف متر مربع، كما أشارت وكالة تاس الروسية إلى أن "18 فرقة إطفاء شاركت في القضاء على النيران"، لكن "المنشآت المدنية ليست مهددة بنيران الحريق".
وقال سيرغي، أحد السكان المحليين لوكالة ريا نوفوستي إن "انفجارا قويا سبق الحريق.. لقد استيقظت أنا وجيراني ورأينا لهبًا هائلاً من البحر"، وبحسبه فإن مكان الحريق يقع على بعد مئات الأمتار من بعض المنازل ومن مدرسة للغوص.
وقررت سلطات سيفاستوبول عدم إجلاء السكان من المنطقة التي اشتعلت فيها النيران، وأكد الحاكم رازفوجاييف أن "الحريق لن يؤثر على إمداد سيفاستوبول بالوقود".
وبحسب شهود عيان، يمكن رؤية عمود من الدخان الأسود ناتج من الحريق على بعد عدة كيلومترات، ووفقًا للحاكم رازفوجاييف لا يمكن القضاء على النيران بسرعة بسبب مساحة الاشتعال الكبيرة، وبحسب توقعاته سيتم إطفاء الحريق بالكامل بحلول الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.