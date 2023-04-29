تفاصيل جديدة عن حريق القرم إثر هجوم بمسيرات أوكرانية

اندلع حريق ضخم في منشأة لتخزين النفط بميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، صباح اليوم السبت، إثر هجوم بمسيرات أوكرانية وفقًا لحاكم المدينة الروسي ميخائيل رازفوجاييف.

وكشف رازفوجاييف للصحفيين أن "طائرتين بدون طيار شاركت في الهجوم على مستودع النفط في سيفاستوبول".

وقال إن "الحريق شب في منطقتين مختلفتين، مما يؤكد أن الهجوم تم بمسيرتين".