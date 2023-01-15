مولدوفا تعلن العثور على حطام صاروخ روسي شمال البلاد

نددت رئيسة مولدوفا، الجار الغربي لأوكرانيا، بموجة جديدة من الهجمات الروسية على أهداف أوكرانية يوم السبت بعد العثور على حطام صاروخ داخل حدود الدولة السوفيتية السابقة الصغيرة.

وقالت الرئيسة مايا ساندو على تويتر: "الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مولدوفا مرة أخرى. عثرت شرطة الحدود في مولدوفا على بقايا صاروخ بالقرب من قرية لارجا في شمال مولدوفا".

وأضافت: "ندين بشدة الهجمات المكثفة لروسيا اليوم ونقف مع الذين فقدوا ذويهم في دنيبرو بأوكرانيا. يجب أن يسود السلام".