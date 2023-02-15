وكالة أفغانية: مقتل قيادي سوري بتنظيم داعش في كابول
قُتل قيادي في تنظيم داعش من الجنسية السورية خلال مواجهات اندلعت مساء الإثنين الماضي، مع حركة طالبان بالعاصمة كابول، وفق قول وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء.
وقالت الوكالة، إن "القيادي بتنظيم داعش أبو معاوية الشيشاني، وهو مواطن سوري قدم إلى أفغانستان، لقي مصرعه في مواجهات اندلعت مساء الإثنين، في اشتباك مع حركة طالبان في كارتي نو في كابول".
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن قوات طالبان هاجمت مخبأ لجماعة داعش في منطقة كارتي نو بالحي الثامن بمدينة كابول، مساء الإثنين.
ووصف مجاهد جماعة داعش بـ "الخوارج"، وقال إن هؤلاء الأشخاص متورطون في الهجمات الأخيرة في كابول.
وصعّد تنظيم داعش ولاية خراسان من هجماته في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في منتصف آب/أغسطس 2021.
ونفذ التنظيم المتشدد هجمات دامية في كابول ومحافظات أخرى في أفغانستان، أسفر الكثير منها عن خسائر فادحة في الأرواح.
وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، من خطر داعش في أفغانستان، وقال: "لا يزال تهديد داعش موجودًا في أفغانستان وجو بايدن ملتزم بتدمير هذه المجموعة".
وأضاف برايس "أسفر هجوم تنظيم داعش أثناء انسحاب القوات الأمريكية وعملية الترحيل في آب 2021 في مطار كابول عن مقتل قرابة 200 ضحية"، مشيرًا إلى أنه "إذا كانت هذه المجموعة لديها نية لمهاجمة أمريكا وحلفائها، فستعمل الولايات المتحدة على منعها".