وكالة أفغانية: مقتل قيادي سوري بتنظيم داعش في كابول

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن قوات طالبان هاجمت مخبأ لجماعة داعش في منطقة كارتي نو بالحي الثامن بمدينة كابول، مساء الإثنين.

ووصف مجاهد جماعة داعش بـ "الخوارج"، وقال إن هؤلاء الأشخاص متورطون في الهجمات الأخيرة في كابول.

وصعّد تنظيم داعش ولاية خراسان من هجماته في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في منتصف آب/أغسطس 2021.

ونفذ التنظيم المتشدد هجمات دامية في كابول ومحافظات أخرى في أفغانستان، أسفر الكثير منها عن خسائر فادحة في الأرواح.