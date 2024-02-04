إيرلندا الشمالية تتوقع استفتاء على "التوحيد" خلال 10 سنوات

توقعت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية الجديدة ميشيل أونيل، الأحد، إجراء استفتاء على توحيد أيرلندا خلال السنوات العشر المقبلة، في مقابلة بُثّت غداة توليها التاريخي رئاسة الحكومة المحلية.

وبعد عامين من الشلل السياسي، أصبحت، السبت، زعيمة حزب "شين فين" في المقاطعة البريطانية، البالغة 47 عامًا، أول جمهورية مؤيدة لإعادة توحيد أيرلندا تتولى رئاسة الوزراء في أيرلندا الشمالية.

وقالت أونيل، في مقابلة بثتها قناة سكاي نيوز، الأحد: "انتخابي رئيسة للوزراء يظهر التغيير الذي يحدث في هذه الجزيرة".

وأضافت: "يمكننا تقاسم السلطة" بين الجمهوريين والوحدويين المؤيدين لإبقاء أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة.

وتابعت: "يمكننا أن نجعل الحكم مستقرا، ويمكننا العمل معًا كل يوم بشأن الخدمات العامة، وكذلك تحقيق تطلعات مشروعة".

وردت أونيل بالإيجاب عندما سُئلت عما إذا كانت "تتوقع إجراء استفتاء بشأن توحيد الجزيرة في السنوات العشر المقبلة"، وقالت: "نعم.. أعتقد أننا في عقد من الفرص".

وأضافت: "هناك أوضاع كثيرة تغيّر القاعدة القديمة وطبيعة الدولة، وحقيقة أنه لم يكن من المفترض أبدًا أن يصبح جمهوري قومي رئيسًا للوزراء".

واعتبرت أونيل أن "كل هذا يشير إلى التغيير".