الكرملين: لا اتصالات دبلوماسية ببوتين بعد مقابلة كارلسون

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون "لم تسفر عن أي رد فعل عبر القنوات الدبلوماسية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي رد فعل من خلال القنوات الدبلوماسية من إدارة الزعماء الغربيين، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "المقابلة لم تتم من أجل أي رد فعل عبر القنوات الدبلوماسية. لم تكن هناك اتصالات رسمية".