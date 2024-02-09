الكرملين: لا اتصالات دبلوماسية ببوتين بعد مقابلة كارلسون
قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون "لم تسفر عن أي رد فعل عبر القنوات الدبلوماسية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي رد فعل من خلال القنوات الدبلوماسية من إدارة الزعماء الغربيين، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "المقابلة لم تتم من أجل أي رد فعل عبر القنوات الدبلوماسية. لم تكن هناك اتصالات رسمية".
وأشار بيسكوف إلى أن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون "لم ينسق أسئلته لإجراء مقابلة مع الرئيس بوتين مقدما، فالكرملين لا يجمع الأسئلة مقدما أبدا".
وبُث اللقاء الذي أجراه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع بوتين، يوم الخميس، أكّد فيها الأخير أنّ هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا "مستحيلة".
وخلال تسع ساعات، تجاوز عدد مشاهدات الفيديو 70 مليونا على موقع "إكس"، وعلى موقع يوتيوب - 3.1 مليون. ونشرت المقابلة أيضا على موقع الكرملين.