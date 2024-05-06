روسيا تهدد بمهاجمة دول غربية إذا نشرت قواتها في أوكرانيا

هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بضرب أراض أمريكية وبريطانية وفرنسية، في حال نشر قوات غربية في أوكرانيا، بحسب وكالة تاس الروسية.

وكتب الرئيس الروسي السابق عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن "نشر قوات غربية في أوكرانيا سيكون بمثابة إعلان هذه الدول الحرب على روسيا، وسيؤدي إلى كارثة على نطاق عالمي".

وأضاف أن "إرسال قواتهم إلى أراضي أوكرانيا سيعني تورطهم المباشر في الحرب، وسيتعين علينا الرد على ذلك، وللأسف، ليس على أراضي أوكرانيا".

وأضاف أنه في هذه الحالة، لن يتمكن الزعماء الغربيون من الاختباء في الكابيتول هيل (حي في واشنطن العاصمة)، أو في قصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية)، أو في 10 داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية)".