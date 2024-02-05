"لوموند": اليمين الفرنسي يحمي أتال من السقوط المبكر

تستعد الأحزاب اليسارية الأربعة، في البرلمان الفرنسي "الجمعية الوطنية"، لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد جابرييل أتال، وهو إجراء رمزي اعتيادي للمعارضة، لكن المقترح يواجه الفشل في ظل غياب اليمين المتطرف، بحسب صحيفة "لوموند".

وتقول الصحيفة، إن أتال، يتعرض لنفس الموقف الذي واجهته رئيسة الحكومة السابقة، إليزابيث بورن، من قبل 4 أحزاب يسارية وهي: فرنسا المتمردة، والحزب البيئي، والاشتراكي، والشيوعي.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن اليسار لا ينوي منح الناشط الاشتراكي السابق، جابريال أتال فرصة، موضحة أنه تم إطلاق المبادرة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، حتى قبل خطاب السياسة العامة لرئيس الوزراء الجديد".

ومن جانبه، قال بوريس فالود، رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان: "إن حجب الثقة يأتي لأن أتال لم يرغب في الخضوع للتصويت".