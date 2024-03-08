"تكلفته مليون دولار شهريا".. أمريكا تدرس بيع يخت روسي

تفكر الولايات المتحدة في بيع يخت صادرته سابقاً من ثري روسي، بسبب الكلف العالية للرعاية باليخت والتي تبلغ نحو مليون دولار شهرياً.

وبحسب شبكة "CNN"، "تنفق الحكومة الأمريكية ما يقرب من مليون دولار شهريا على يخت فاخر تمت مصادرته من رجل أعمال روسي خاضع للعقوبات المطبقة كجزء من جهود وزارة العدل الأمريكية للضغط على الكرملين بسبب الحرب مع أوكرانيا".

وذكرت الشبكة أن الكلف تتوزع بين 600 ألف دولار لدفع تكاليف الصيانة، بجانب 144 ألفًا للتأمين، و178 ألفًا لرسوم الإرساء.

ويطلب المدعون العامون الإذن من القضاء لبيع اليخت بسبب نفقاته.