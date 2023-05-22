الدنمارك تعرض استضافة قمة للسلام بين أوكرانيا وروسيا

وأضاف الوزير للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، "بداية نحتاج لبذل بعض المجهود للوصول إلى التزام عالمي بتنظيم مثل تلك القمة".

وأشار إلى أن قمة للسلام لا يجب أن تحضرها الدول الحليفة لأوكرانيا فحسب، وقال "من الضروري بناء اهتمام ومشاركة من دول مثل الهند والبرازيل والصين"، لكنه أضاف أن "من الصعب بالنسبة لي" مشاركة روسيا في مثل تلك القمة.

وتابع قائلًا "إذا خلصت أوكرانيا إلى أن الوقت قد حان لمثل هذا الاجتماع فسيكون ذلك رائعا. حينها ستود الدنمرك بالطبع استضافة هذا الاجتماع".