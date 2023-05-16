أذربيجان تعتقل متهمين بالتخطيط لانقلاب بالاشتراك مع إيران

اعتقلت أذربيجان تسعة من مواطنيها على الأقل للاشتباه في ارتباطهم بالاستخبارات الإيرانية وبالتخطيط لانقلاب وعمليات اغتيال، وفق قول مسؤولين اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الزيادة في منسوب التوتر في العلاقات بين باكو وطهران بعد لجوء كل منهما إلى طرد دبلوماسيين للبلد الآخر.

وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام في بيان مشترك إن قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض، الثلاثاء، على أشخاص "كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".

وأورد البيان تسعة أسماء، وقال إن عدة أشخاص آخرين اعتقلوا أيضًا.