تحت راية داعش.. ألمانيا تحبط هجوماً إرهابياً وتعتقل 3 مراهقين متورطين

أوقفت الشرطة الألمانية مراهقتين وفتى في غرب ألمانيا بشبهة قيامهم بالتخطيط لهجوم، على ما أعلن مدعون الجمعة.

وتتراوح أعمار الثلاثة بين 15 و16 عاماً "ويشتبه بقوة في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي بدوافع إسلامية"، حسبما جاء في بيان المدعين، بحسب "فرانس برس".

بدورها نشرت وسائل إعلام بياناً للادعاء العام قال فيه إن المعتقلين جميعهم من منطقة "دوسلدورف".

ولم يقدم المحققون مزيداً من التفاصيل حول الهجوم المزعوم قائلين إن التحقيق ما يزال جارياً.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بالقنابل الحارقة والسكاكين باسم تنظيم "داعش".

وكانت تقارير أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الألمانية في حالة تأهب قصوى، خوفاً من هجمات على خلفية الحرب في قطاع غزة.