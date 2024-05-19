وزير الدفاع الروسي المقال شويغو يتعرض لموقف محرج في الصين
تعرض وزير الدفاع الروسي المقال، سيرغي شويغو، لموقف محرج خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة إلى الصين.
وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن شويغو واجه تأخيرًا في دخول مبنى حكومي صيني، موضحة أن منظمي الزيارة "لم يرغبوا في السماح لشويغو بالدخول إلى مجلس النواب على الإطلاق.. لم يكن المنظمون راضين عن شيء ما".
وأضافت أن شويغو "اضطر إلى الانتظار أكثر من دقيقة أو دقيقتين قبل أن يتم حل الأزمة"، موضحة أنه "أثناء وقوف شويغو، سُمح لما لا يقل عن 10 من زملائه بالدخول".
يشار إلى أن زيارة بوتين على رأس الوفد الروسي إلى الصين هي أول رحلة خارجية له منذ إعادة انتخابه في مارس/آذار الماضي.
ويوم الخميس الماضي، قال شويغو، في تصريح صحفي، على هامش زيارته إلى الصين ضمن الوفد الروسي، إن العمليات العسكرية الخاصة ستبقى في صدارة اهتماماته بصفته السكرتير الجديد لمجلس الأمن الروسي.