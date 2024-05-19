وزير الدفاع الروسي المقال شويغو يتعرض لموقف محرج في الصين

تعرض وزير الدفاع الروسي المقال، سيرغي شويغو، لموقف محرج خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة إلى الصين.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن شويغو واجه تأخيرًا في دخول مبنى حكومي صيني، موضحة أن منظمي الزيارة "لم يرغبوا في السماح لشويغو بالدخول إلى مجلس النواب على الإطلاق.. لم يكن المنظمون راضين عن شيء ما".

وأضافت أن شويغو "اضطر إلى الانتظار أكثر من دقيقة أو دقيقتين قبل أن يتم حل الأزمة"، موضحة أنه "أثناء وقوف شويغو، سُمح لما لا يقل عن 10 من زملائه بالدخول".