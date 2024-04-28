نيويورك تايمز: صراع الديمقراطيين والجمهوريين غذّى المظاهرات الجامعية

وقال دانييل شلوزمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جونز هوبكنز، الذي يدرس الحركات الاجتماعية والسياسات الحزبية في الولايات المتحدة: "إن أحداث الجامعات لم تكن لتكتسب كل هذه الأهمية لولا الاعتقالات".

واستدرك شلوزمان، بأن "الاعتقالات، التي لم تكن أكثر من مجرد قرار معزول اتخذه رئيس جامعة، كانت نتيجة للسياق السياسي والقانوني الخاص في الولايات المتحدة، الذي جعل من كولومبيا المكان الأكثر احتمالاً لبدء التصفيق (في إشارة إلى أن الاحتجاجات يمكن أن تكون معدية، مثل العديد من أشكال السلوك الجماعي)".

وأضافت الصحيفة أن الحزب الجمهوري، الذي يتمتع بنفوذ أكبر في الجامعات، اغتنم الفرصة واتبع السياسة الأساسية التي تدعو للعثور على القضايا التي توحّد جانبا وتقسّم الجانب الآخر. وتبين أن الحرب في غزة كانت مثالاً قوياً على ذلك بالنسبة للجمهوريين.

والحزب الجمهوري، بحسب الصحيفة أيضًا، مُتحد على نطاق واسع في دعمه لإسرائيل. ولطالما استهدف الجمهوريون الجامعات باعتبارها معاقل للأيديولوجية اليسارية، وسعوا إلى تصويرها على أنها حاضنات للتطرف في قضايا العرق والجنس، وبيئات معادية لأي شخص لا يلتزم بهذه الأيديولوجيات.