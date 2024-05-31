أرمينيا.. اعتقال 29 شخصًا خلال احتجاج قرب وزارة الخارجية

اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الجمعة، 29 متظاهرًا في إطار سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية.

وأوضحت وزارة الداخلية الأرمينية في بيان: "اعتقلت الشرطة 29 شخصًا خلال مظاهرة جرت يوم الجمعة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الأرمينية".