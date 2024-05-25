أولوية كييف.. ما الأهمية الإستراتيجية لشبه جزيرة القرم؟ (إنفوغراف)

تضع السلطات الأوكرانية شبه جزيرة القرم كأولوية إستراتيجية لمعاركها المقبلة مع الجانب الروسي، الذي يحقق تقدمًا واضحًا على الجبهة الشمالية في خاركيف.

ومع تقدم القوات الروسية على محور خاركيف، وتعطّل وصول الإمدادات الغربية إلى كييف وتقييد استخدام الأسلحة الغربية في المعارك القائمة، تتجه أنظار القوات الأوكرانية نحو شبه جزيرة القرم، وتحرص كييف على إيجاد موطئ قدم دائم لها هناك للحد من الضغط الروسي وإضعاف فاعلية العمليات العسكرية الروسية على المحور الجنوبي.

وتتطلع أوكرانيا إلى التضييق على الجانب الروسي من خلال الهجمات على شبه جزيرة القرم، التي تُعد منصة لوجستية مهمة لتزويد الجيش الروسي بالإمدادات اللازمة، كما أنها بوابة موسكو الوحيدة نحو البحر الأسود.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن شبه جزيرة القرم "أولوية إستراتيجية" لبلاده عام 2024، ويعتبر خبراء عسكريون أنّ من المهم للأوكرانيين أن يبقوا نشطاء على محور شبه جزيرة القرم للحد من التقدم الروسي على هذا المحور وللتغطية على "خيبة الأمل" التي يواجهونها في خاركيف ودونباس.