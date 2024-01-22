العثور على جثث 6 لاجئين على السواحل التركية

عُثر على 6 جثث مجهولي الهوية، اليوم الإثنين، على السواحل التركية؛ ما يرجح بأن أحوال الطقس قد دفعت بجثث طالبي اللجوء من القارب المفقود إلى السواحل التركية.

ومنذ 6 أيام، غاب الاتصال ب 25 لاجئا سوريًّا بعد فقدان القارب قبالة السواحل القبرصية، لدى انطلاقهم من لبنان بطرق غير شرعية عبر البحر باتجاه قبرص.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الذين فقد الاتصال بهم، ينحدرون من مدينة القورية وبلدة الشنان وقرى أخرى في ريف دير الزور الشرقي، دون تمكن ذويهم من الوصول إلى أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة، إذ لا يزالون في عداد المفقودين، وسط استمرار البحث عنهم.