"لوموند": تغيير قائد الجيش الأوكراني خطر استراتيجي وسياسي

وأوضحت أن استبدال زالجوني، الشخصية المحبوبة في أوكرانيا، بسيرسكي، الأقل شهرة وإثارة للجدل داخل الجيش، يسلط الضوء على خطورة الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أن دعوة زيلينسكي إلى "التجديد" تأتي وسط الهجوم المضاد الفاشل الأخير الذي شنته أوكرانيا، ونقص الذخيرة، والمخاوف بشأن التحولات المحتملة في القيادة الأمريكية، مبينة أن تصاعد الخلاف بين زيلينسكي وزالجوني، الذي بدا واضحاً منذ الهجوم الفاشل، جاء بسبب الخلافات حول الاستراتيجية العسكرية والتجنيد.

وبحسب الصحيفة، فإن خطوة زيلينسكي ربما كانت في طور التخمير، لكنها خلقت التوترات حول المناقشات الأخيرة بالنسبة لتعبئة الجنود، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تتعلق القضية الأساسية بشعبية كلا الزعيمين، حيث يتفوق زالجوني على زيلينسكي في الرأي العام، لاسيما داخل الرتب العسكرية؛ مما يثير شائعات عن طموحات سياسية.

وأضافت أنه وعلى الرغم من موقف زيلينسكي السلبي الأولي بشأن المسائل العسكرية، فقد تطور ليصبح زعيمًا مرئيًا في زمن الحرب، ويشارك بنشاط في الجلسات الاستراتيجية ويزور القوات على الخطوط الأمامية، على الرغم من أنه يواجه انتقادات بعد الهجمات الفاشلة.