توغو.. دستور جديد يضمن بقاء عائلة الرئيس في السلطة

وافق الرئيس التوغولي، فور غناسينغبي، على دستور جديد يلغي الانتخابات الرئاسية، ويمنح البرلمان سلطة اختيار البلاد.

ويثير الدستور الجديد لتوغو الجدل، إذ يقول معارضون إنه سيتيح لغناسينغبي، تمديد حكم عائلته المستمر منذ ستة عقود، بحسب "أسوشيتد برس".

وبموجب الدستور سيتمتع البرلمان بسلطة اختيار الرئيس، مع التخلي عن الانتخابات المباشرة.

يأتي ذلك بعد أن حقق الحزب الحاكم في توغو فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية؛ ما يضمن للرئيس غناسينغبي البقاء في السلطة بموجب الدستور.