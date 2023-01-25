مصرع ثلاثة نازحين يمنيين بعد عبورهم الحدود البيلاروسية
هربًا من جرائم الحوثي وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن نتيجة انتهاكات الميليشيات الحوثية، لقي ثلاثة يمنيين مصرعهم جراء قضمة الصقيع أثناء عبورهم الحدود البيلاروسية.
وقالت السفارة اليمنية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، "معاناة اليمنيين تتجاوز بلادهم.. على الرغم من فرارهم من النظام الشمولي للحوثيين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم، توفي 3 يمنيين مؤخرًا على الحدود البيلاروسية بسبب الصقيع وانخفاض درجات الحرارة".
وزادت السفارة بقولها، "فقد الكثير من اليمنيين حياتهم في الفترات الماضية وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا هربًا من الموت الذي فرضته عليهم ميليشيات الحوثي في بلادهم سواء كانت حربًا أو جوعًا".
ونددت في الوقت ذاته بمواصلة عصابات المهربين خداع الشباب اليمنيين الذين يضطرون للجوء هربا من المعاناة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي.
وأردفت السفارة اليمنية في برلين لتوضح بأن الشعب اليمني بات يعاني من أكبر كارثة إنسانية في العالم، بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي ونهبها لموارد اليمنيين والمساعدات الإنسانية المقدمة لهم، مما أدى إلى تزايد موجات النزوح.
وأشارت إلى أن اليمنيين باتوا يضطرون للجوء إلى خارج بلادهم، بسبب الهجوم على الأحياء السكنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.