مصرع ثلاثة نازحين يمنيين بعد عبورهم الحدود البيلاروسية

وزادت السفارة بقولها، "فقد الكثير من اليمنيين حياتهم في الفترات الماضية وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا هربًا من الموت الذي فرضته عليهم ميليشيات الحوثي في ​​بلادهم سواء كانت حربًا أو جوعًا".

ونددت في الوقت ذاته بمواصلة عصابات المهربين خداع الشباب اليمنيين الذين يضطرون للجوء هربا من المعاناة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي.

وأردفت السفارة اليمنية في برلين لتوضح بأن الشعب اليمني بات يعاني من أكبر كارثة إنسانية في العالم، بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي ونهبها لموارد اليمنيين والمساعدات الإنسانية المقدمة لهم، مما أدى إلى تزايد موجات النزوح.