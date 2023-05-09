هل قصد بوتين إزعاج الغرب في مشهد تناول الإفطار؟

وحسب وسائل إعلام روسية، لم يرُق ما عرض من موسكو للدول الغربية الداعمة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي حاولت جاهدة عزل روسيا ورئيسها عن بقية دول العالم.

وقال إيغور كوزنتسوف، أستاذ في جامعة موسكو الحكومية، إن "الرئيس بوتين نجح في إقناع شركائه في رابطة الدول المستقلة بأن مخاطر انتشار النازية في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق حقيقة واقعة، وأن الوضع مع أوكرانيا مثال واضح".

وفي اليوم الذي احتفلت فيه روسيا بالنصر على ألمانيا النازية، وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار صباحا للاحتفال بـ"يوم أوروبا" وإظهار دعم الاتحاد الأوروبي مرة أخرى لكييف في مواجهة الغزو الروسي.

يذكر أن الرئيس زيلينسكي قدم مشروع قانون إلى البرلمان لجعل التاسع من مايو/أيار من كل عام "يوم أوروبا" وليس "يوم النصر".