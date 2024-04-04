بين غليان الغرب ونار الحرب.. نتنياهو وحيدا في معركته القضائية

أكدت تقارير وتحليلات سياسية في الأوساط الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي سبيل تشبثه بالسلطة وتجنب المحاكمة والسجن، بات يطرق حاليًّا كل "أبواب الشر"، ويحاول إشعال المنطقة، لإبعاد شبح المحاكمة وتجنب الاعتقال.

وذكر مراقبون للوضع في إسرائيل أن نتنياهو يريد استمرار حرب غزة بل وتوسيعها إقليميًّا واشتراك أكثر من طرف فيها وانشغال دول أكثر بتداعياتها، وتشارك العدد الأكبر في تحمل تكلفتها، وهو ما توَّجَهُ بضرب فرق الإغاثة الأجنبية مؤخرًا.

وفجرت واقعة قتل إسرائيل لمجموعة من عناصر فريق إغاثي تابع لمؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" بضربات صاروخية جوية، حالة من الغليان في بلدان أوروبا، التي استهجنت فعلة إسرائيل وطالبتها بمحاسبات وتحقيقات شفافة تعلن للملأ.

ويحاول نتنياهو، بحسب المراقبين، الدخول في مرحلة "استشفاء"، من خلال تخفيف الضغط داخليًّا، عبر لعبة خطيرة بنظر الكثيرين، تعتمد على "حرق الجميع"، وهو ما قاده لاغتيال محمد رضا زاهدي أحد أكبر جنرالات الحرس الثوري الإيراني.



مبررات الإخلال بالقواعد

ويرى عدد من السياسيين المعارضين لنتنياهو وسياساته في إسرائيل أن اغتيال محمد رضا زاهدي أحد أبرز جنرالات الحرس الثوري الإيراني في مقر السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، كان محاولة لاستفزاز إيران لأبعد مدى لتوسيع الحرب.

وقال تسفي يحزقيلي محلل الشؤون العربية في القناة الـ13 الإسرائيلية إن "زاهدي له تأثير كبير، فهو من جنّد الميليشيات في العراق وسوريا وحزب الله، إنه الشخص الأكثر أهمية الذي اغتالته إسرائيل بعد قاسم سليماني رغم أن سليماني اغتيال أمريكي".

وبدوره، قال المحلل السياسي أور هيلير في لقاء مع القناة ذاتها، إن "إسرائيل لم تخل بالقواعد في اغتيال زاهدي، لأن الاستهداف كان في خارج المقر الدبلوماسي، بين سفارة إيران وكندا، لكن الحادثة سترفع التأهب في كل سفارات إسرائيل حول العالم.



فشل إدارة الحرب

وقال الصحفي الإسرائيلي أفيعاد غليكمان إن "محاكمة نتنياهو تعود من جديد اليوم، وسيقدم مدير مكتبه شهادته في ملف 1000، وهي إحدى القضايا التي تورط فيها نتنياهو لأجل ابن عمه ميلجين والأمور الشخصية بينهما ومشروع طاطا".

وأضاف أن "مشروع طاطا مملوك لملياردير هندي أراد إقامة ممر تجاري بري ونتنياهو كان يجب أن يربح أموالاً كثيرة من المشروع وكذلك ابن عمه، لكن مدير مكتب نتنياهو حينذاك عارض ذلك بشدة لأنه لا يريد دخول السجن بسبب هذا المشروع".

وردّ، خلال استضافته في القناة الـ13 الإسرائيلية، على منتقدي محاكمة نتنياهو بذريعة الحرب، قائلاً إن "هذا أنسب وقت لمحاكمته، لأن لدينا رئيس حكومة يخضع لملفات وتهم، ويدير لنا هذه الحرب لأنه يخشى من المحاكمة".

وأكمل غليكمان هجومه قائلاً: "نتنياهو قال إنه يستطيع إدارة الحرب في ظل المحاكمة، لكنه فشل في ذلك والسؤال هل هو مؤهل لإدارة هذه الحرب؟ لا أعتقد ذلك".