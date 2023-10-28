أردوغان: الغرب هو "المذنب الرئيس" في مجازر غزة

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الغرب بأنه "المذنب الرئيس في مجازر غزة".

وقال أردوغان خلال "لقاء لدعم فلسطين" ضم مئات آلاف الأشخاص في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول إن "المذنبين الرئيسين في مجازر غزة هم الغربيون. باستثناء بعض الضمائر التي رفعت الصوت، هذه المجازر هي بالكامل من صنع الغرب".

وأضاف أمام مئات الآلاف من أنصاره: "أُكرر أن حماس ليست منظمة إرهابية. لقد شعرت إسرائيل بإهانة شديدة من هذا. إسرائيل دولة محتلة، وأنا أتحدث بوضوح لأن تركيا لا تُدين لكم بأي شيء".