هولندا.. تفاصيل قرار منع تصدير أجزاء من "F-35" إلى إسرائيل

كشف تقرير لموقع "ميديا لاين نيوز" الأمريكي، تفاصيل إصدار محكمة هولندية حُكمًا بوقف تصدير أجزاء من طائرات F-35 إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن هولندا، التي تستضيف أحد المستودعات الإقليمية لأجزاء طائرات F-35 المملوكة للولايات المتحدة، تُعد بمثابة حلقة وصل رئيسة في سلسلة توزيع هذه المكونات، بما في ذلك إلى إسرائيل.

وتابع التقرير بأن المحكمة التي أشارت إلى احتمال استخدام طائرات إف-35 في الهجمات على غزة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، رفضت حجة الحكومة الهولندية ضد ضرورة إعادة تقييم تصاريح التصدير.

وبحسب التقرير، أمرت محكمة استئناف هولندية، أمس الإثنين، بوقف جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 من هولندا إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام.

ورغم طلب الحكومة تأجيل تنفيذ هذا الأمر بانتظار استئناف المحكمة العليا، رفضت محكمة الاستئناف هذه الطعون، وحددت جدولًا زمنيًا صارمًا للامتثال.

وأضاف التقرير بأنه تم التعجيل بهذا الحكم من خلال دعوى قضائية رفعتها العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك الفرع الهولندي لمنظمة "أوكسفام"، التي جادلت بأن أجزاء F-35 المصدرة من المرجح أن تستخدم في عمليات تنتهك القانون الدولي.

ووافقت المحكمة على ذلك قائلة: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا في استخدام أجزاء F-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

ويمثل هذا الحكم نقطة تحول بالمقارنة مع قرار سابق أصدرته محكمة أدنى درجة، لم يصل إلى حد الأمر بوقف الصادرات على الرغم من الاعتراف بالمساهمة المحتملة لطائرات F-35 في انتهاكات قانون الحرب.

وفي المقابل، أكدت محكمة الاستئناف أن الاعتبارات السياسية لا يمكن أن تُرجح على الخطر الواضح لانتهاكات القانون الدولي.