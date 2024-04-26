الأمم المتحدة تدين تشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران

نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، بتشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران، والتي تستهدف أيضاً الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً.

وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي، "تلقّينا تقارير عن عمليات توقيف ومضايقات واسعة النطاق ضدّ النساء، والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن غالباً بين 15 و17 عاماً".

وأشار إلى أنّ المفوضية تلقّت معلومات تفيد بأنّ "الشرطة الإيرانية، بالزي الرسمي والمدني، تقوم بعمليات قمع عنيفة في جميع أنحاء البلاد ضدّ النساء والفتيات وضدّ الرجال الذين يدعمونهن؛ من أجل تطبيق قوانين الحجاب الصارمة في البلاد".

وأكد أنّ الشرطة قامت في الأشهر الأخيرة "بتطبيق (هذه القوانين) بشكل متزايد"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح لورنس أنّ هناك معلومات تفيد بإغلاق مئات الشركات لأنّها لم تطبّق قوانين الحجاب، وباستخدام كاميرات مراقبة للتعرّف على السائقات المخالفات.

وفي منتصف أبريل/نيسان، أعلنت الشرطة الإيرانية أنّها شدّدت ضوابطها الإلزامية على ارتداء النساء الحجاب في الأماكن العامة، معربة عن أسفها لأنّ عدم احترام الحجاب يتزايد.