بعد فوز المرشح "الانفصالي" في تايوان.. الصين تعدّ للرد

ورأت الصحيفة أن الناخبين التايوانيين الذين دعموا لاي في الانتخابات، وأولئك الذين اختاروا اثنين من مرشحي المعارضة، يستعدون "لأربع سنوات صعبة قادمة".

ونقلت الصحيفة عن ناخبين صوتوا لصالح حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، حزب الكومينتانغ، الذي يدعم توثيق العلاقات مع الصين قولهم، إن "الحزب الديمقراطي التقدمي سيجعل تايوان أقرب إلى حالة الحرب مع الصين،" وأعربوا عن مخاوفهم مما اعتبروه "نفاد صبر الصين حيال تايوان في السنوات الأربع المقبلة وإعلان الحرب عليها".

ونقلت الصحيفة عن محللين أنه من غير المرجح أن تقوم بكين باتخاذ إجراءات جذرية قبل تنصيب لاي في 20 مايو المقبل، معتبرين أن هذا سيكون المؤشر الرئيس التالي الذي سيحدد كيف سيؤثر انتخاب لاي على العلاقة المتوترة بين تايوان والصين والولايات المتحدة.

وحتى ذلك الحين، رأت الصحيفة أن بكين ستحاول تحقيق توازن بين تخويف تايبيه وحث واشنطن على كبح جماح لاي، دون إثارة رد فعل عنيف تدفع الجمهور التايواني إلى الابتعاد أكثر عنها.

وقال مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون الأمريكي للأبحاث في واشنطن، يون سون، إن الصين "ستواصل ضغوطها العسكرية العالية لردع لاي عن "تجاوز الخط الأحمر" خلال خطاب التنصيب".

وتقول الصحيفة، إن قليلين يتوقعون أن تكون قوة رد فعل الصين مشابهة لما حدث بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايبيه عام ٢٠٢٢، والتي تبعها إطلاق الجيش الصيني لما يقرب من عشرة صواريخ خلال أربعة أيام من التدريبات العسكرية المحيطة بتايوان، لكن الصحيفة رأت أنه يمكن لبكين استخدام أساليب أخرى.

وأردفت الصحيفة: "لقد أرسلت الصين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي أكثر من 31 بالوناً على ارتفاعات عالية إلى المجال الجوي لتايوان، وهي مماثلة لتلك التي أسقطتها فوق الولايات المتحدة العام الماضي".

ورأت الصحيفة أن ذلك يمثل شكلاً جديداً من تكتيكات "المنطقة الرمادية" التي تهدف إلى ترهيب واستخدام الموارد العسكرية لتايوان.

وأضافت أن بكين قامت قبل الانتخابات في تايوان بإلغاء الرسوم الجمركية التفضيلية على 12 نوعاً من المواد الكيميائية المستوردة من تايوان كجزء من اتفاقية تجارية سارية على مدى العقد الماضي، وهددت بوقف المزيد.

وفي هذا الصدد اعتبر ريك ووترز، وهو المدير الإداري لممارسة الصين في مجموعة أوراسيا وكبير مسؤولي السياسة الصينية في وزارة الخارجية الأمريكية سابقا أن "الأثر التراكمي لهذه الخطوات هو أنَّ لاي سيصبح أقل مرونة بشأن مواقفه عبر المضيق".

وأشارت الصحيفة إلى أن بكين ستكون قادرة على استخدام هذا الضغط لاستغلال بعض نقاط الضعف عند لاي.

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني في بيان، في وقت متأخر من يوم السبت، إن "نتائج الانتخابات تثبت أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يمثل الرأي العام السائد في الجزيرة"، وذلك على اعتبار أن لاي "فاز بالرئاسة بنسبة 40 في المئة فقط من الأصوات؛ ما يعني أن حزبه خسر الأصوات في المجلس التشريعي".