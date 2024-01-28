أوكرانيا تسأل روسيا عن جثث أسرى قُتلوا إثر تحطّم طائرة

وجه رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، السبت، سؤالا يتعلق بسبب عدم وجود صور لجثث جنود أوكرانيين قُتلوا في حادث تحطّم طائرة عسكرية مؤخراً.

وتتهم روسيا أوكرانيا بإسقاط طائرة نقل عسكرية الأربعاء في منطقة حدودية روسية، ما أسفر عن مقتل 65 أسير حرب أوكرانياً، كان من المقرّر أن يكونوا محور عملية تبادل في ذلك اليوم، وفق موسكو.

ورغم أن أوكرانيا لم تؤكد أو تنف تورّطها في الحادث، إلا أنها أعربت عن شكوكها في وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة.

وقال كيريل بودانوف، خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي الأوكراني: "هناك عدد من العناصر غير الواضحة"، مضيفا "لم يُظهروا مواقع مغطّاة بالجثث والأشلاء".

ونشرت هيئة التحقيق الروسية ثلاثة مقاطع فيديو، قالت إنّها لموقع الحادث، حيث يُظهر أحد هذه المقاطع لقطة مقرّبة ضبابية لإحدى الجثث، فيما يُظهر آخر فريق طب شرعي وهو يُغلق كيس جثث.

أما المقطع الثالث، فهو عبارة عن لقطات مشوّشة قيل إنّها تظهر مركبات تنقل الأسرى إلى الطائرة قبل إقلاعها. غير أنّ جودة هذا المقطع كانت سيئة للغاية بحيث لا يمكن التحقّق منها.